Trascendió la traición de Denisse González a Bautista Mascia, a días de la final de Gran Hermano

Es que Denisse y Bauti habían pactado algo que ella no logró cumplir: no conocer a los parientes del músico mientras él estuviera en la casa. “Mi encuentro con la familia de Bauti fue muy extraño porque yo había prometido mientras que él esté en la casa, no conocer a su familia para que no se sienta presionado cuando él salga”, explicó.

“Entonces, en el caso de que él no quiera estar en pareja, no había ningún problema, ya que yo no había conocido a la familia”, agregó la rubia, que no pudo evitar convertirse en “una más” del clan Mascia mientras el joven aún estaba encerrado en la casa más famosa.

“Un día antes de que Bautista salga, me avisan que va a haber un encuentro para hacer campaña a favor de él. Obviamente que voy, y cuando llego estaba toda la familia de Bautista. Incluyendo madre, hermanos…”, recordó.

Denisse quedó encantada con todos. “Me recibieron espectacular, me trataron re bien. No solo eso, sino que me invitaron al departamento en el que se estaban quedando. Me dijeron ‘vení Denu, que te queremos conocer’. Y yo ‘claro, sí’, qué iba a hacer…”, contó.

“Digo, ‘bueno voy’. Aparte, todos eran unos divinos. Y cuando llego, nos quedamos charlando horas y horas, y después de eso me quedé con las primas y los hermanos tomando algo, y terminamos saliendo de joda. Entonces, yo pasé de no querer conocerlos a decir ‘esta es la mejor familia del mundo’. Fue muy lindo ese encuentro”, destacó.

Por su parte, Bautista también conoció rápidamente a toda la familia de Denisse, que vive en Trelew. “Se presentó con todos y estuvo todo perfecto, menos con una sola personita que me parece que está un poco celosa, pero no lo va a admitir: mi hermana. Ella es chiquita, y siempre le dice a Bauti ‘yo soy su plan A y vos su plan B’”, relató divertida.

¿Y cómo lo ven sus padres como yerno? Están encantados. “Mi papá está encantado. Imaginate que cuando lo saluda le dice ‘hola al mejor yerno que me pudo haber tocado’. Yo jamás lo escuché a mi papá hablar así, así que estoy chocha. Y mi mamá, todo lo que me haga bien ella también lo ama, así que bienvenido”, afirmó la joven, que ya convive con Bauti y lo define como un “golden retriever” por su buen ánimo y la relación relajada y divertida que mantienen.

Denisse González y Bautista Mascia.jpg

El verdadero motivo por el cual Bautista Mascia no asistió al debut de Gran Hermano 2024

El último lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) y varios exparticipantes, incluyendo Furia, estuvieron presentes salvo el ganador de la edición anterior, Bautista Mascia.

En una entrevista con Ángel de Brito en el streaming de Bondi Live, aclaró por qué no estuvo presente en el debut del reality. "No fui, porque estaba viajando para acá", se justificó.

"¿Te invitaron a ir?", le consultó Ángel. “Sí, me invitaron a ir, a todos invitaron. No fui porque no llegué. Venía en Buquebus, tenía una reunión de trabajo", le respondió el uruguayo.

"Mmm, te pusiste colorado", le señaló el conductor. "Eso es lo único que tengo que decir. Yo no me desviví para llegar”, admitió Mascia. "Qué ingrato con GH", opinó De Brito. "No, para nada. Estoy súper agradecido", aseguró Bautista.

Por otro lado, cuando le preguntaron si sabía por qué había sido elegido para el reality, el exjugador expresó: "Yo no tengo ni idea porque me eligieron, una de las que hace el casting dijo que le transmití algo lindo y que le copó el perfil".