El verdadero motivo por el cual Bautista Mascia no asistió al debut de Gran Hermano 2024

"¿Te invitaron a ir?", le consultó Ángel. “Sí, me invitaron a ir, a todos invitaron. No fui porque no llegué. Venía en Buquebus, tenía una reunión de trabajo", le respondió el uruguayo.

"Mmm, te pusiste colorado", le señaló el conductor. "Eso es lo único que tengo que decir. Yo no me desviví para llegar”, admitió Mascia. "Qué ingrato con GH", opinó De Brito. "No, para nada. Estoy súper agradecido", aseguró Bautista.

Por otro lado, cuando le preguntaron si sabía por qué había sido elegido para el reality, el exjugador expresó: "Yo no tengo ni idea porque me eligieron, una de las que hace el casting dijo que le transmití algo lindo y que le copó el perfil".

Bombazo en Gran Hermano 2024: ¿un participante entró por ser amigo de Marcos Ginocchio?

Este lunes 2 de diciembre arrancó Gran Hermano 2024 y Telefe nuevamente concentró la atención de toda la audiencia. La red social X (ex Twitter) rápidamente se hizo eco de cada uno de los jugadores y hubo comentarios de todo tipo.

La casa contará no sólo con un esquema renovado de producción sino que además tiene historias de personas "para todos los gustos", tal cual lo dijo Santiago del Moro. Son 24 participantes de distintas edades y hasta nacionalidades.

Uno de ellos es el que se llevó más comentarios en las redes no sólo por su atractivo físico sino también por su historia personal. Renato Rossini es oriundo de Perú, estudió Administración y Marketing en su país.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, se mostró "muy agradecido" con su familia, específicamente con su mamá porque fue ella quien lo impulsó en su carrera.

Renato no sólo es ese joven que se vio en el primer envío del reality. En las redes sociales aparecieron algunos aspectos que ya habían trascendido incluso en su ingreso a la casa. Él es conocido en Perú especialmente por ser hijo de un actor y una ex modelo. Junto a su padre participaron de El Gran Chef Famosos, reality donde conoció a su última conquista, la actriz Alessandra Fuller.

Esos son algunos de los datos que salieron en las red social X donde además apareció una foto muy particular. En una imagen que se viralizó sale abrazado a Marcos Ginocchio y con la pregunta "entonces Renato el peruano es uno de los amigos de Marcos?".