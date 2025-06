Flor Vigna contó el cruel motivo de su polémica renuncia al reality chileno Mundos Opuestos: "Mis valores..."

En Intrusos (América TV) trataron el tema y comentaron: "Le pidieron que haga escándalo o se chape con alguien y no quiso hacer nada de lo que esperaban de ella y decidió abrirse".

Esto coincidió con un comentario de Paula Varela, quien aseguro en Lape Club Social que el ciclo es "una rascada" y que ella llamó a la cantante para advertirle.

En el fragmento que pasaron en el ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se la ve a Vigna muy angustiada discutir con sus compañeros y elevando su renuncia al programa luego de ser señalada como "falsa" por los otros participantes.

La palabra de Flor Vigna tras su renuncia a Mundos Opuestos

En diálogo con PrimiciasYa, Flor Vigna contó que su salida tuvo que ver con un problema de salud familiar y "estuve tres semanas y no puedo contar más por ahora por el contrato de confidencialidad".

Luego, la artista reveló que "regresé a la Argentina por un problema de salud de mi viejo, que por suerte ya está en casa ahora".

Y, por último, sobre su salida, Vigna aclaró: "Me fui porque muchas cosas no iban con mis valores y por más que la paga sea excelente mis valores no están en venta".