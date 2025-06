Alina Moine habló de más y confesó qué pasó con Marcelo Gallardo: "Charlas en..."

“Sí, me afectó y mucho en su momento", dijo la periodista en charla con Leo Montero para Infobae. Y remarcó qué la incomodó por aquel entonces cuando surgió el rumor.

"Las guardias, seguirme, y eso... A veces, cuando se refieren a dos personas es hablar en conjunto. Yo no me mando sola", puntualizó.

“Es,´mirá, tengo guardias´, o ´me están siguiendo´. También vas aprendiendo que son charlas en conjunto y que para uno está bien decir algo y que para el otro por ahí es mejor no parar. Y decís ´bueno, hoy hago la que vos querés y mañana hacemos la que quiero yo´”, detalló Alina Moine.

Y comentó qué aprendió de estar en los medios por esos trascendidos de romance: “Si hoy me pasan situaciones similares seguramente lo maneje de otra manera que antes".

"Aprendí que son los gajes del oficio y punto. Hay una imaginación y un teléfono descompuesto que es infinito y tampoco podés estar aclarando todo el tiempo todo. Entonces ya no digo ni que no, que digan lo que quieran y está todo bien”, finalizó la conductora.

Alina Moine habló a fondo de su relación con Marcelo Gallardo y confesó de qué hablaban en la intimidad

Alina Moine estuvo invitada al programa Noche al Dente, América Tv, y habló como nunca de los rumores que la vincularon el año pasado al DT Marcelo Gallardo.

Consultada por Fer Dente por la estatua en honor al ex futbolista, que generó tanta polémica por un particular detalle que se volvió viral, la conductora comentó entre risas. “Es un montón, es mucho. Se le fue el bronce, se abultó todo ahí...", señaló.

“Me hicieron trending topic y yo no tengo nada que ver con semejante bulto. Después por supuesto tuve la charla con él preguntando qué pasó...", continuó Alina Moine.

Sobre qué charló con el DT sobre este tema, sostuvo: "No puedo decirlo". En cuanto a la estatua y los comentarios que circularon, Moine remarcó: "Lo único que sugerí es que no la limen ahora porque es peor. Sino el título era: le limaron...".

Sobre la exposición que tuvo ante los rumores de romance con el Muñeco, Alina comentó: "Tuve mi aprendizaje, al principio me afectaba. Por supuesto que todo lo que salía lo iba hablando con Marcelo. Él me decía: 'no se puede estar aclarando todo en la vida sino te la pasas aclarando'".

"Somos muy amigos, uno sabe lo que es. Lo sufro porque por ahí la opinión del otro puede herir y más que nada por mi vieja. Yo intentaba no decir nada. Yo hago mi vida mientras que uno le haga mal a nadie", aclaró sobre su vínculo con Gallardo.

"Son los gajes del oficio que con los años lo vas aprendiendo a llevar cada vez mejor", finalizó Alina Moine sobre cómo vivió ese tiempo donde se la relacionaba con el ex DT de River.