El paso clave que dio Ulises en su vínculo con Chiara Mancuso de Gran Hermano que lo cambia todo

Ulises fue por más y adelantó el próximo e importante paso que tienen pensado dar por ella: "Nos vamos a casar, confirmado. No sé qué es lo que vamos a hacer: se lo propuse a Gran Hermano pero ya estábamos tarde y nos quedaban pocos días, entonces no pudimos hacerlo en la casa. Pero yo me voy a casar con Chiara y lo sabe hasta su padre (el ex futbolista Alejandro Mancuso), que tiene un nuevo yerno. Ese anillo en el dedo se lo voy a poner".

Y consultado por el periodista si hablaba en serio de casarse con Chiara Mancuso, el cordobés explicó: "Bueno, no busquemos tantas explicaciones. Nos gustamos así y punto, sin tantas explicaciones. Es un show que le brindamos a la gente como siempre se lo hemos brindado. Lo que buscamos es que la alegría llegue del otro lado; vamos a ver si lo logramos".

En cuanto a la convivencia en el raelity con el resto de los participantes, Apóstolo destacó con quiénes generó más vínculo y destacó a cuatro personas más además de Chiara.

"Todos saben que jugué con cuatro personas, además de Chiara: Jennifer, Nano y Renato. Todas son personas muy cercanas a mí pero con quien no jugué y creo que podemos llegar a ser grandes amigos porque me hacía reír mucho y es un tipo de calle como yo es Brian. A Brian lo nominé 450 veces pero me gusta porque es una persona muy íntegra, un tipo de familia que a mí me hacía reír mucho. Es muy irónico y sobre todo tiene calle. A mí me gusta mucho la gente con código y con calle así seguramente nos vamos a encontrar pronto", concluyó.

ulises apostolo chiara mancuso.jpg

El viaje de la familia de Ulises Apóstolo por Chiara Mancuso

Se conoció hace unas semanas la razón por la que la familia de Ulises Apóstolo viajó de Córdoba a Buenos Aires especialmente por Chiara Mancuso, su gran compañera en la casa de Gran Hermano.

Según precisó Pronto, la familia del cordobés quiso conocer en persona a la morocha. "La idea era conocernos y que los papás de Uli sepan cómo soy y dónde vamos a vivir", precisó Chiara.

Y además admitió que estaba en plan de buscar un departamento para mudarse con su gran amigo, algo que finalmente se concretó: "Nos hicimos re amigos y sé que con Uli la vamos a pasar bien juntos", explicó.