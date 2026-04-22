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Con aumento y extras confirmados, el nuevo monto de la AUH que ANSES pagará en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó el importe que pagará a los beneficiarios en el quinto mes del año, luego de conocerse el porcentaje de la suba.

El nuevo monto de la AUH que ANSES pagará en mayo 2026 (Foto: archivo).

El nuevo monto de la AUH que ANSES pagará en mayo 2026 (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de pagos de mayo con un incremento del 3,38%, en línea con el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sin embargo, más allá del aumento, hay un punto clave que muchos beneficiarios no tienen en cuenta y que define cuánto dinero llega realmente cada mes.

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El ajuste no solo modifica el valor nominal de la prestación, sino también el monto efectivo que se deposita en la cuenta. Esto se debe al mecanismo de retención que aplica el organismo, un detalle que suele pasar desapercibido pero que resulta determinante en el ingreso mensual.

De cuánto es el aumento confirmado para AUH

El incremento del 3,38% aplicado en mayo respondió directamente al índice de inflación de marzo. Este mecanismo de actualización automática forma parte de la actual fórmula de movilidad, que busca acompañar la evolución de los precios.

El ajuste alcanzó a todo el sistema de prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Pero en el caso de la Asignación Universal por Hijo, el impacto fue especialmente relevante por la cantidad de beneficiarios que dependen de este ingreso.

Con esta actualización, el valor total de la AUH se elevó a $141.286 por hijo. Este número representa el monto bruto, es decir, antes de aplicar las retenciones correspondientes.

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El detalle clave: por qué no cobrás el total

Aunque el monto total aumentó, los titulares no reciben ese valor completo mes a mes. ANSES retiene el 20% de la prestación, un porcentaje que se paga de forma acumulada una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

Este mecanismo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños. Sin embargo, en la práctica, implica que el dinero disponible cada mes sea menor al anunciado.

En mayo, las cifras quedaron de la siguiente manera:

  • AUH valor total: $141.286
  • Monto neto (80% a cobrar): $113.028,80
  • Monto retenido (20%): $28.257,20

AUH por discapacidad: cifras actualizadas

En el caso de la AUH por Discapacidad, los valores son significativamente más altos debido a las necesidades específicas que contempla esta prestación.

Con el aumento de mayo, el monto total ascendió a $460.045. Aplicando la misma lógica de retención, el pago mensual directo (80%) quedó en $368.036.

Este incremento también se alineó con la inflación, reforzando el ingreso de las familias que cuentan con niños o adolescentes con discapacidad.

AUH: cuáles son los refuerzos que se cobran en mayo

Además del haber principal, existen beneficios complementarios que pueden elevar considerablemente el ingreso total de las familias beneficiarias.

Uno de los principales es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos. Para familias con un solo hijo, el valor parte desde $52.250, aunque puede ser mayor en casos de grupos familiares más numerosos.

Otro refuerzo clave es el Complemento Leche del Plan Mil Días. Este beneficio también se actualizó en mayo y alcanzó los $53.290 por cada niño en etapa de crecimiento.

Estos adicionales se depositan junto con la AUH, lo que genera un impacto directo en el ingreso mensual. En muchos casos, representan una parte esencial del presupuesto familiar.

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