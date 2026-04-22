Con aumento y extras confirmados, el nuevo monto de la AUH que ANSES pagará en mayo 2026

Con esta actualización, el valor total de la AUH se elevó a $141.286 por hijo. Este número representa el monto bruto, es decir, antes de aplicar las retenciones correspondientes.

AUH_ANSES Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

El detalle clave: por qué no cobrás el total

Aunque el monto total aumentó, los titulares no reciben ese valor completo mes a mes. ANSES retiene el 20% de la prestación, un porcentaje que se paga de forma acumulada una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH.

Este mecanismo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños. Sin embargo, en la práctica, implica que el dinero disponible cada mes sea menor al anunciado.

En mayo, las cifras quedaron de la siguiente manera:

AUH valor total: $141.286

Monto neto (80% a cobrar): $113.028,80

Monto retenido (20%): $28.257,20

AUH por discapacidad: cifras actualizadas

En el caso de la AUH por Discapacidad, los valores son significativamente más altos debido a las necesidades específicas que contempla esta prestación.

Con el aumento de mayo, el monto total ascendió a $460.045. Aplicando la misma lógica de retención, el pago mensual directo (80%) quedó en $368.036.

Este incremento también se alineó con la inflación, reforzando el ingreso de las familias que cuentan con niños o adolescentes con discapacidad.

AUH: cuáles son los refuerzos que se cobran en mayo

Además del haber principal, existen beneficios complementarios que pueden elevar considerablemente el ingreso total de las familias beneficiarias.

Uno de los principales es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos. Para familias con un solo hijo, el valor parte desde $52.250, aunque puede ser mayor en casos de grupos familiares más numerosos.

Otro refuerzo clave es el Complemento Leche del Plan Mil Días. Este beneficio también se actualizó en mayo y alcanzó los $53.290 por cada niño en etapa de crecimiento.

Estos adicionales se depositan junto con la AUH, lo que genera un impacto directo en el ingreso mensual. En muchos casos, representan una parte esencial del presupuesto familiar.