Qué es el "lado oscuro" de la Luna y cuál es el récord que rompieron los astronautas de Artemis II

la única cara de la luna Como la Luna simepre rota en la misma posición sobre la Tierra, solo vemos una sola de sus caras. (Foto: A24.com)

En cambio, los miembros de la misión de "regreso a la Luna" tuvieron un privilegio que ni siquiera todos los astronautas pudieron tener: ver la cara "oscura" o mejor dicho, "oculta" de nuestros satélite natural. Para los cuatro astronautas de Artemis II, orbitar toda la Luna y cruzar al otro sector en la cápsula Orion fue uno de los momentos más históricos y simbólicos de toda la misión.

lado oscuro 3 La cara oculta de la Luna, vista desde la Estación Internacional Espacial. Detrás, la inmensidad de la Tierra. Los astronautas de Orión, verán esta misma imágen extraordinaria. (Foto: A24.com)

El lado "con silencio de radio" de la Luna

Para que se entienda más fácilmente el fenómeno busquemos una similitud. Un eclipse se da cuando un cuerpo celeste se interpone entre dos. Puede ser un eclipse solar o lunar. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra se produce un eclipse solar. La Luna bloquea, total o parcialmente, la luz solar. En el caso de que sea la Tierra quien se coloque en el medio, se da un eclipse lunar. La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la Luna.

En este caso, la Luna se interpondrá ente la Tierra y la cápsula Orión. Como su masa es tan grande, comparada con la de la nave espacial, las ondas que envía no pueden atravesar la Luna en dirección a la Tierra. Por lo que los astronautas estuvieron incomunicados durante un tiempo con el centro de control de Houston. Estuvieron a "ciegas" en el espacio.

La NASA informpo que Orion pasó detrás de la Luna y entró en un apagón de comunicaciones de unos 40/45 minutos. La razón es simple: la propia masa lunar bloquea la línea de radio con la Deep Space Network, la red de antenas que mantiene el contacto con la nave. No es una falla, sino una consecuencia normal de volar por el hemisferio que queda oculto desde la Tierra. El sobrevuelo lunar completo duró unas seis horas, pero el tramo de pérdida total de señal será bastante más corto.

lado oscuro de la luna 2 La cara "oculta" de la Luna. Pero "oculta" solo para los terrestres. Por su movimiento, recibe la luz solar, pero desde la Tierra no podemos apreciarlo. (Foto: A24.com)

Durante ese tiempo, Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no estuvieron “esperando” sin más: van a fotografiar y describir rasgos geológicos del terreno, como cráteres, antiguos flujos de lava, grietas, relieves y bordes montañosos. La misión también buscó entrenarlos como observadores científicos para futuras expediciones al polo sur lunar, donde la NASA quiere volver a posar humanos. Además, desde esa posición vieron una perspectiva inédita de la Luna y de la Tierra, y más tarde incluso observarán un eclipse solar visto desde el espacio.

Una vez que Orion vuelva a asomar por el otro lado de la Luna, la señal se recuperará y la nave iniciará el regreso a la Tierra en una trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad lunar y terrestre para volver sin necesidad de una gran maniobra extra. En ese instante, además, la misión ya dejó una marca histórica en la conquista del espacio.

Artemis II y la cara oculta de la Luna Doble hito para los astronautas. Pasarán por la cara "oculta" de la Luna y marcarán el récord de 4 seres humanos más alejados de la Tierra. (Foto: A24.com)

Récord para el Hombre lejos de su único hogar en el cosmos

Los cuatro astronautas de Artemis II rompieron una marca histórica que lleva más de medio siglo intacta: convertirse en los seres humanos que más lejos estuvieron de la Tierra. A bordo de la cápsula Orion, Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzarán una distancia máxima de 252.757 millas, es decir, unos 406.773 kilómetros de nuestro planeta.

El dato no es menor. Hasta ahora, el récord lo tenía la tripulación del Apollo XII, integrada por Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, que en 1970 llegó a 248.655 millas de la Tierra, equivalentes a unos 400.171 kilómetros. Es decir, Artemis II los superará por unos 4.102 millas, cerca de 6.600 kilómetros más lejos. Apollo XIII es recordada porque una falla al iniciar la misión les impidió llegar a la Luna y casi evita que pudieran regresar sanos y salvos a la Tierra.

¿Por qué ocurre esto si la misión ni siquiera va a alunizar? Justamente por la trayectoria elegida por la NASA. A diferencia de las misiones Apolo que descendían hacia la superficie lunar, Orion hizo un sobrevuelo amplio alrededor de la cara oculta de la Luna. Y aprovechando la gravedad del satélite para entrar en una maniobra de retorno libre hacia la Tierra. Esa curva la empuja a un punto más lejano que el alcanzado por cualquier otra misión tripulada.

El récord se consolidó durante el paso por el hemisferio lunar que no vemos desde la Tierra, en un momento que también incluyó un breve apagón de comunicaciones. En ese tramo, además de hacer historia, tuvieron frente a sus ojos una de las vistas más extraordinarias jamás observadas por humanos, salvo un puñado de cosmonautas.