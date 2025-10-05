En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Renuncia
Elecciones 2025

Repercusiones en la oposición por la renuncia de Espert a su candidatura

Dirigentes de distintos espacios cuestionaron el gasto público que generó su inclusión y posterior baja, y reclamaron explicaciones judiciales por las acusaciones de financiamiento ilegal.

Dirigentes de la oposición salieron a criticar con dureza al oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, acusado por sus vínculos con el empresario acusado de narcotraficante, Federico Machado.

José Luis Espert se quebró al hablar de las acusaciones y aseguró que Milei no le pidió la renuncia. 

Sebastián Galmarini, candidato a diputado por Fuerza Patria, fue uno de los primeros en reaccionar: “Correspondía que renuncie, se lo debían a todos los argentinos”, escribió en X. “Además de la atrocidad en sí misma, vean cuánto costó el capricho de @JMilei de tener un narco en su boleta”, agregó.

galmarini

Según detalló, en 2023 el costo equivalente de impresión de boletas fue de 34.000 millones de pesos actuales, mientras que en esta campaña ya se habían destinado más de 50.000 millones. “Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes, el gasto sumaría otros $14.000 millones”, advirtió. En el mismo mensaje, cuestionó que esa cifra se asuma “mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”.

Desde la Coalición Cívica, el también candidato Hernán Reyes apuntó contra la narrativa oficialista. “Lo que hicieron es una vergüenza. Mintieron una y otra vez, y ahora insisten con la teoría de la operación”, publicó. Y concluyó: “Tienen las manos sucias, lo único que queremos los que no tenemos nada que ver con el narcotráfico es que rindan cuentas en la Justicia”.

La renuncia, el respaldo presidencial y el trasfondo judicial

La reacción opositora se produjo tras el anuncio de Espert, quien comunicó el retiro de su candidatura a través de un mensaje en redes sociales. El propio Javier Milei confirmó que aceptó la decisión, aunque evitó referirse a los motivos que la precipitaron.

La baja se conoció luego de las diferentes denuncias contra Espert por haber recibido financiamiento ilegal por parte de un empresario vinculado al narcotráfico. La causa ya fue abierta y se encuentra en etapa de recolección de pruebas y declaraciones.

En su mensaje, el economista aseguró: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”. Y añadió: “Demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

A sus compañeros de La Libertad Avanza les pidió seguir enfocados en la campaña, con un llamado a “no dejarse psicopatear” por las críticas. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, escribió.

Por ahora no se anunció quién ocupará el lugar vacante en la boleta, ni cómo se resolverá la reimpresión. La Justicia Electoral deberá evaluar los pasos a seguir ante un cambio de listas a tan pocos días de los comicios.

El posteo de Espert anunciando que se baja de su candidatura

“Demostraré mi inocencia en la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió en un largo texto en la plataforma virtual.

"En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos", escribió.

espert

"Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", aclaró.

