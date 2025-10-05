En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Javier Milei
Elecciones 2025

El mensaje de Javier Milei luego de que José Luis Espert se bajara de su candidatura

Tras días de tensión y rumores, el presidente anunció que aceptó la renuncia del economista a su candidatura como diputado bonaerense.

Javier Milei adelantó que José Luis Espert se baja de su candidatura

Javier Milei adelantó que José Luis Espert se baja de su candidatura
Leé también Mauricio Macri, tras su reunión con Milei en Olivos: "Confío en que habrá reformas estructurales"
La reacción de MauricioMacri tras la reunión con Javier Milei en Olivos. 

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, declaró el jefe de Estado, en un mensaje que luego replicó en sus redes sociales.

En el mismo sentido, Milei subrayó que “esta es una causa al servicio de cambiar el país” y remarcó que “la Argentina siempre está por encima de las personas".

milei

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, escribió el Presidente, al comentar el posteo que realizó Espert.

El posteo de Espert anunciando que se baja de su candidatura

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

Si bien insistió con que las versiones de que tiene vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático” hacia él, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación.

espert

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”, argumentó.

Por último, Espert aseguró que desea “que los argentinos vivamos como nos merecemos” y señaló que es por esa razón que no permitirá “que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

“A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, cerró.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert Javier Milei
Notas relacionadas
José Luis Espert se quebró al hablar de las acusaciones y aseguró que Milei no le pidió la renuncia
Javier Milei estuvo en Entre Ríos, se reunió con Frigerio y encabezó un acto de campaña: "Sigan acompañando"
Santilli habló tras la renuncia de Espert y confirmó que lo reemplazaría en la lista de La Libertad Avanza

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar