La China Suárez puso en venta su departamento del barrio Palermo: cómo es y cuánto cuesta

Cabe recordar que la actriz se encuentra instalada en Turquía por los compromisos futbolísticos de su pareja Mauro Icardi con el Galatasaray con el que tiene contrato hasta julio de 2026. Suárez y el delantero se mudaron hace un mes a una mansión ubicada en unos de los barrios más exclusivos de Estambul cerca del Bósforo.

piso china suárez1

china suarez piso 2

china suarez piso 3

piso china suarez 4

¿Mauro Icardi quiso conquistar a Zoe Bogach mientras estaba con la China Suárez?

Luego de dos años de relación, que incluyó su paso por la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), Zoe Bogach confirmó hace unos días su ruptura con Manuel Ibero, en medio de un verdadero escándalo. La influencer acusó públicamente a su ex de haberle sido infiel y, desde sus redes, compartió supuestas capturas de chats en los que él habría intentado seducir a otras mujeres, justificando sus acciones con el argumento de que mantenían una “relación abierta”.

Como era previsible, Manuel no tardó en reaccionar y salió al cruce con declaraciones igual de explosivas. En su defensa, aseguró que Zoe también le fue infiel con varios hombres y que incluso habría tenido acercamientos con Mauro Icardi, cuando el delantero del Galatasaray ya estaba en pareja con Eugenia China Suárez, y con Leandro Paredes, jugador de la Selección argentina, casado con Camila Galante y recientemente vinculado a Evangelina Anderson. “De Icardi también tengo cosas para contar”, lanzó el ex de Zoe en un vivo de TikTok, aunque antes se refirió a Paredes: “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”, expresó visiblemente molesto mientras respondía preguntas de sus seguidores.

Por si fuera poco, también mencionó a Rosina Beltrán como parte de la historia, acusándola de haber sido cómplice en los supuestos engaños: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

Más adelante, Ibero volvió a hablar de Icardi y relató un supuesto intento del futbolista por acercarse a Zoe, cuando ya estaba en pareja con la ex Casi Ángeles. “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”, sentenció picante.