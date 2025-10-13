Emoción, talento y lágrimas: así fue la primera parte de la gran final de La Voz Argentina

Antes de despedirse, dejó un mensaje para sus compañeros: "Quiero que el que gane sea porque valoran su talento y porque lo quieran. Somos todos artistas". A lo que Luck Ra respondió con afecto: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".

La segunda en presentarse fue Milagros, del Team Soledad, quien eligió “Se dice de mí”, de Tita Merello. Al iniciar la charla posterior, Soledad Pastorutti reveló que es la primera vez que llega a la final con una artista mujer.

"Siento que Milagros ya es una ganadora porque tiene una manera, un decir, siento que esto le da mucha visibilidad, ojalá la gente la acompañe, pero ya tiene un camino marcado, lo tiene decidido", afirmó la coach.

Por su parte, Milagros compartió: "Siempre soñé con esto, con la música y nuestra música. Lo que he vivido en La Voz Argentina, de la mano de la Sole, ha sido un honor. Todo esto es algo hermoso, producto de la música que hace cosas que uno no imaginaría jamás".

Además, confesó que siempre fue seguidora del programa: "Es una oportunidad única, me parece algo necesario para la difusión de artistas que se están formando en este momento... No imaginaba para nada llegar a la final, es más de lo que pude alguna vez haber soñado y me emociona muchísimo".

La cantante de folklore, orgullosa, agregó: "Eso es lo que me llama la atención de ella, que no se descubre. Yo se lo tuve que decir varias veces en el trayecto, yo la vi venir desde temprano, traté de que con su repertorio salga para fuera. Cuando cantó algo de Tita por primera vez fue ahí como que dijo ‘ah, mirá lo que puedo hacer’".

Y reflexionó sobre el talento de todos los participantes: "Me llama la atención de todos los participantes, que tienen mucha humildad, que no se dan cuenta lo que son. Es importante la seguridad y saber lo que puede hacer uno sobre el escenario". Y remarcó: "Este año se habló de talento y hay mucho en este país".

Luego fue el turno de Alan, del Team Lali, quien interpretó “Crying”, de Aerosmith, con una potente performance que conmovió al público.

Durante la charla posterior, Alan habló de su historia personal y artística: "Yo tenía 15 o 16 años cuando arranqué a escribir música, me inspiré muchísimo en el pop, en el rock. Busqué la forma de transmitir mis historias a esa corta edad, son historias simples a esa edad pero que nos tocan a todos".

Ante la consulta de Nico sobre si ya había audicionado para el reality, el joven confesó: "No, nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el 'qué dirán'. Me animé para disfrutar un poco porque ‘nunca vas a ser tan joven como hoy’".

"Un día estás, al otro no, y lo importante para mí era poder venir a mostrarme como soy y compartirlo. Mi finalidad es entretener, que la gente disfrute", sostuvo. Sin dudarlo, Lali Espósito afirmó: "A mí de las cosas que más me emocionan de Alan es ese desparpajo que hace que seas tan bueno, vas por ese objetivo y dejas el alma".

La encargada de cerrar la noche fue Eugenia, del Team Miranda!, quien se lució con una versión conmovedora de “I Dreamed A Dream”, del musical Los Miserables, dejando al jurado y a los espectadores con la piel erizada.

Tras la presentación, sus coaches, Ale Sergi y Juliana Gattas, contaron cuándo se dieron cuenta de que Eugenia llegaría a la final. "Hubo una presentación en particular, la tercera, ese día nos partió la cabeza. Después lo vimos por la tele y me escribió Valeria Lynch y me dijo ‘ya tenes tu finalista’. Eso un poco confirmó lo que pensábamos, pero dejamos que el camino siga", relató Sergi. En tanto, Eugenia aseguró que ella no se tenía "fe". "Entré a la audición a ciegas pensando que no se iba a dar vuelta nadie", sostuvo.

La final continúa este lunes, cuando se revelará quién será el gran ganador de esta edición de La Voz Argentina.

La Voz Argentina 2025: qué premios recibirán los ganadores

La Voz Argentina llega a su cierre con una esperada Gran Final que se emitirá por la pantalla de Telefe. Bajo la conducción de Nico Occhiato y con la presencia de los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda!, el desenlace comenzó este domingo y continúa el lunes a las 21:30, momento en el que se revelará quién será el favorito del público y se consagrará como el gran ganador de esta edición que mantuvo al país expectante.

Tras un recorrido intenso y lleno de desafíos, solo cuatro participantes lograron llegar a la instancia decisiva: Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!).

Los finalistas atravesaron todas las etapas del certamen: desde las audiciones iniciales hasta las batallas, pasando por las eliminaciones definidas por sus respectivos coaches, lo que les permitió alcanzar el último tramo del programa.

En esta última gala, el rumbo de la competencia cambia por completo: será el público quien tenga la última palabra. Los cuatro artistas deberán entregar sus mejores interpretaciones en una noche clave, donde no solo está en juego el reconocimiento artístico, sino también un premio de alto impacto: 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0 km y un contrato discográfico con Universal Music.