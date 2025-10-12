Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: la primera foto juntos en Misiones

wanda nara

¿Por qué Wanda Nara llamó “mentiroso” a Maxi López antes del debut de MasterChef Celebrity?

Wanda Nara se prepara para el esperado regreso de MasterChef Celebrity, que vuelve a la pantalla de Telefe este lunes 13 de octubre. Pero esta nueva edición trae una sorpresa inesperada: la conductora compartirá el programa con Maxi López, su expareja. En una charla exclusiva con PrimiciasYa, Wanda habló sobre este curioso reencuentro televisivo.

Durante años, la relación entre los padres de Valentino, Constantino y Benedicto estuvo marcada por conflictos mediáticos, declaraciones cruzadas y momentos de tensión. Desde que se separaron en 2013 y ella comenzó su vínculo con Mauro Icardi —quien en ese entonces era íntimo amigo de Maxi— muchos pensaron que no habría posibilidad de reconciliación. Sin embargo, el paso del tiempo logró suavizar las diferencias, y hoy parecen haber alcanzado una convivencia más armónica.

"Hablando de contrato millonario... Se llevó toda él", lanzó Wanda con humor cuando Juan Pablo Godino le preguntó por la participación del exfutbolista en el reality gastronómico.

También se refirió a lo insólito que le resulta verlo en la cocina: "Es rarísimo. Imaginate que la última vez que lo vi, teníamos tres cocineras en la cocina de mi casa. Verme a mí trabajando -que cuando estaba con él no trabajaba- y él cocinando… mucho menos". Y sumó entre risas: "También me tira palitos. Si la gente pensaba que yo iba a ser picante con él, ¡él está más picante conmigo!".

"Yo no soy la indicada, para eso está el jurado. Desde que nos separamos, empezó papi a cocinarles a los chicos, y cuando vienen me cuentan, yo digo: 'Este es un mentiroso'", dijo entre carcajadas, dejando en claro que la dinámica entre ambos promete momentos divertidos. En sus redes, Wanda mostró que Maxi le enviaba fotos de sus platos, revelando una faceta desconocida del exjugador que ahora se anima al desafío culinario.