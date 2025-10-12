A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SEGUIMIENTO EXCLUSIVO

Rating: cuánto midió la final de La Voz Argentina 2025

El reality musical de Telefe, La Voz Argentina, llega a su final y en esta nota te mostramos el rating que logró. El detalle de audiencia.

12 oct 2025, 22:43
Rating: cuánto midió la final de La Voz Argentina 2025
Rating: cuánto midió la final de La Voz Argentina 2025

Rating: cuánto midió la final de La Voz Argentina 2025

Este domingo 12 de octubre comenzó la final de La Voz Argentina 2025 en Telefe. Con la conducción de Nico Occhiato y los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! presenciando la definición que culminará el lunes 13 de octubre a las 21:30 h, cuando se conocerá al elegido del público para consagrarse como ganador de este espectacular show.

El camino ha sido exigente y solo cuatro voces llegaron a la gran final: Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!).

Leé también

Las fotos hot de Luck Ra antes de la gran final de La Voz Argentina

Las fotos hot de Luck Ra antes de la gran final de La Voz Argentina

En materia de rating, la gala de La Voz Argentina arrancó a las 22:15 con 11.8 puntos de rating, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 22:30, La Voz Argentina en el canal de las pelotas se mantenía con 11.9 puntos de rating. En El Trece, el cine con la película "Duro de cuidar 2" obtenía 5.1 puntos.

A las 22:38, la final del reality de Telefe tocaba picos de 13.0 puntos de rating. El cine del Trece llegaba a 4.5 puntos.

A las 22:50, La Voz Argentina continuaba liderando en la noche del domingo con 12.7 puntos de rating. En El Trece, el cine estaba en 3.5 puntos.

A las 23:09, el ciclo conducido por Nico Occhiato registraba 12.1 puntos de rating. En El Trece, el cine lograba 3.3 puntos.

la voz argentina finalistas

Cómo son los premios de La Voz Argentina 2025

Con respecto a la recompensa económica que reciben los cuatro finalistas, el conductor Nicolás Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

-Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

-Segundo lugar: 30 millones de pesos.

-Tercer lugar: 15 millones de pesos.

-Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

La Voz Argentina

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina rating Telefe

Lo más visto