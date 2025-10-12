Rating: cuánto midió la final de La Voz Argentina 2025

A las 22:38, la final del reality de Telefe tocaba picos de 13.0 puntos de rating. El cine del Trece llegaba a 4.5 puntos.

A las 22:50, La Voz Argentina continuaba liderando en la noche del domingo con 12.7 puntos de rating. En El Trece, el cine estaba en 3.5 puntos.

A las 23:09, el ciclo conducido por Nico Occhiato registraba 12.1 puntos de rating. En El Trece, el cine lograba 3.3 puntos.

la voz argentina finalistas

Cómo son los premios de La Voz Argentina 2025

Con respecto a la recompensa económica que reciben los cuatro finalistas, el conductor Nicolás Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

-Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

-Segundo lugar: 30 millones de pesos.

-Tercer lugar: 15 millones de pesos.

-Cuarto lugar: 5 millones de pesos.