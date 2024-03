Se conoció la autopsia al cuerpo del chico que encontraron en un freezer en Córdoba

De acuerdo a lo que confirmó una fuente cercana a la investigación al diario La Voz, la autopsia preliminar que recibió la fiscal Claudia Palacios determinó que el chico “murió por electrocución y no presenta otras lesiones compatibles con golpes o un ataque personal ni de otra índole”.

De todas formas, Palacios tomará más testimonios y todavía se esperan los resultados de una serie de estudios complementarios de rutina, para casos de muertes que se presentan como de etiología dudosa.

“La principal hipótesis es que se trató de un accidente. De todos modos, hay que investigar a fondo y ser cuidadosos al extremo. Hay una familia que está quebrada y acá tenemos a un pobre chico que falleció de forma dramática”, enfatizó la misma fuente.

La familia de Thiago sospecha de un tío

La abuela de la víctima, Claudia Jaime, relató: “Me estaba yendo a dormir y mi hija (por la madre del chico) me dijo que estaba descompuesta del calor. Sentí el ruido de un motor y pensé que había prendido el aire, pero estaba apagado; aunque el ruido sonaba igual. Ahí me percato de que era el freezer comercial lo que estaba prendido. Me llamó la atención porque estaba apagado desde las Fiestas, pero vi una manta y una mochila arriba”.

Y agregó: “Cuando abro el freezer, me encuentro con Thiago ahí dentro. No sabía qué hacer. No me explicaba qué hacía sentado, bien acomodado, ahí dentro. Entré en pánico”.

Acto seguido, la mujer llamó a la Policía que enseguida se trasladó al lugar y lo llevó hasta el Hospital Infantil. De todas formas, los médicos solo pudieron constatar el deceso y explicaron que el adolescente había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

En ese sentido, su madre Belén y su abuela Claudia aseguran que “hay cosas que no cierran”. En principio niegan la posibilidad de que Thiago se haya metido en el freezer: “Él no era así, no haría jamás ese tipo de cosas”.

“Con el paso de los días pensamos que lo asfixiaron o lo durmieron por cómo estaba en el freezer: el cuerpo estaba demasiado acomodado. Nosotros tenemos disyuntor y no estaba prendido, hubiese saltado la electricidad. El cuerpo no tenía golpes y en la morgue me dijeron que murió por asfixia”, completó Claudia.