Un incendio destruyó un histórico hotel en Uruguay: evacuaron a los ocupantes y hubo heridos

De acuerdo con El País, cuando los equipos de Bomberos llegaron al lugar, el incendio ya se había generalizado en toda la estructura. El combate de las llamas se extendió durante varias horas y recién pudo ser controlado cerca de las 21:30.

Incendio

Se investiga el origen del incendio

A pesar de la violencia del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves. Todos los huéspedes y empleados lograron evacuar por sus propios medios, aunque algunos sufrieron lesiones leves producto de la desesperación y la salida de emergencia.

En tanto, el Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar el origen del incendio que destruyó por completo el hotel La Castellana. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El hecho generó conmoción en la comunidad de Paysandú y encendió la alerta entre las autoridades, en medio de una temporada marcada por varios incendios en la región, que mantienen en vilo a vecinos y turistas.