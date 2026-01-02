Un incendio destruyó un histórico hotel en Uruguay: evacuaron a los ocupantes y hubo heridos
El siniestro ocurrió en los accesos de la ciudad de Paysandú. Los huéspedes tuvieron que escapar por las ventanas y el fuego provocó pérdidas totales en el tradicional establecimiento.
Las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves. (Video: Dirección Nacional de Bomberos/Foto: gentileza El País de Uruguay)
Un incendio de gran magnitud arrasó con el hotel La Castellana, ubicado en los accesos a la ciudad de Paysandú, en Uruguay, cerca de la ruta nacional N° 90. El fuego provocó pérdidas totales en el tradicional establecimiento y dejó a varios huéspedes y trabajadores con lesiones leves, aunque todos lograron evacuar a tiempo.
Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, las llamas se iniciaron durante la tarde del 31 de diciembre y se propagaron con rapidez debido a la cubierta de madera del edificio. Las características estructurales del hotel y las fuertes corrientes de aire hicieron que el incendio se extendiera en cuestión de minutos, complicando las tareas de control.
Uno de los huéspedes relató a medios uruguayos el momento de pánico que vivió junto a su esposa. “Veo unas llamas en el cielo raso del pasillo del hotel. Primero quedé en shock, porque dije: esto es irreal. Pero no era irreal”, contó. Ante la desesperación, su mujer comenzó a gritar “fuego, fuego” y ambos intentaron escapar.
Con la puerta principal bloqueada por el avance del fuego y el humo, varios ocupantes se vieron obligados a romper una ventana y saltar para ponerse a salvo. “Nos tiramos por la ventana”, resumió el hombre al describir la dramática huida.
De acuerdo con El País, cuando los equipos de Bomberos llegaron al lugar, el incendio ya se había generalizado en toda la estructura. El combate de las llamas se extendió durante varias horas y recién pudo ser controlado cerca de las 21:30.
Se investiga el origen del incendio
A pesar de la violencia del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves. Todos los huéspedes y empleados lograron evacuar por sus propios medios, aunque algunos sufrieron lesiones leves producto de la desesperación y la salida de emergencia.
En tanto, el Departamento de Investigación de Siniestros trabaja para determinar el origen del incendio que destruyó por completo el hotel La Castellana. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.
El hecho generó conmoción en la comunidad de Paysandú y encendió la alerta entre las autoridades, en medio de una temporada marcada por varios incendios en la región, que mantienen en vilo a vecinos y turistas.