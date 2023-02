Sergio Massa reunió a su equipo económico para trazar los cuatro objetivos del próximo semestre

Reunión del equipo de Economía

A media tarde de este sábado, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo una reunión de trabajo con su equipo económico para avanzar sobre los objetivos planteados para el segundo semestre.

"Massa y sus funcionarios trabajaron sobre cuatro lineamientos de gestión: lucha contra la inflación, estabilización financiera, ordenamiento del gasto público y programa de crecimiento de la inversión productiva", indicaron en un comunicado desde el ministerio encabezado por el tigrense.

1. Lucha contra la inflación

2. Estabilización financiera

3. Ordenamiento del gasto púbico

4. Programa de crecimiento de la inversión productiva

El encuentro contó con la presencia del secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; sus pares de Hacienda, Raúl Rigo; Finanzas, Eduardo Setti; Legal y Administrativa, Ricardo Casal; el jefe de gabinete, Leonardo Madcur; Marco Lavagna y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Lisandro Cleri.

Las declaraciones de Sergio Massa

“Lo más difícil es administrar expectativas, sobre todo porque me tocó asumir una crisis política y económica: 7,4 de inflación, reservas negativas, con un enorme deterioro en la balanza comercial; y además con precios relativos absolutamente desacomodados", sostuvo más temprano en el programa “Conecta2” de CNN en español.

Para Massa, "la necesidad de dar respuesta, de usar bien los tiempos para que esas respuestas sean contundentes y no mágicas, a veces choca con la expectativa, con el deseo de los mercados, de los trabajadores por recuperar el ingreso, de la sociedad por vivir con una inflación mucho más lógica y no con la que nos toca vivir hoy".

No obstante, el ministro aclaró, "tomar medidas que por ahí no son las más agradables: cuando uno se pone rígido a la hora de controlar el gasto, cuando uno se pone metódico a la hora de cumplir los objetivos que Argentina tiene firmados a nivel internacional, cuando uno se pone obsesivo con que la inversión pública sea de impacto real y no sea simplemente el reparto de pesos a jurisdicciones, tiene que ver con bien usar, con usar de la mejor manera posible, los recursos que tenemos".

"El objetivo de bajar a la mitad de la inflación que recibimos, que es un poco el mensaje inicial que dimos nosotros, no cambió. Tampoco en el momento que planificamos pensábamos que íbamos a tener una sequía que te modifica todo", aseguró Sergio Massa.

El acuerdo con el FMI

Al consultarle sí es cumplible el acuerdo con el Fondo, el ministro afirmó que “Sí, claro, sí, sí", al tiempo que aclaró que "el planteo tiene que ser cómo multiplicamos la generación de dólares a partir de las cuatro ventajas que Argentina tiene para los próximos años. Y esa tiene que ser la discusión de fondo de la Argentina".

“El desafío de estabilizar bajando la inflación sin generar daño es un desafío que nos propusimos todos los que asumimos la responsabilidad de esta crisis y ningún mal resultado en un partido me va a sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación", concluyó con una metáfora futbolera Sergio Massa.