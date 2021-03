A los 48 años Ernestina Pais se puso de novia y confesó cómo lo conoció

Entonces le preguntaron si estaba en pareja, y Ernestina contestó: “No voy a entrar en detalles porque todos piensan que es un candidato nuevo. No lo voy a decir porque no quiero quemar una relación que puede funcionar. Lo conocí por Instagram, el Instagram es el nuevo Tinder”.

“La técnica la repetí varias veces. En este caso, me ofreció algo y le dije que me lo acerque a Milion (su restaurante) y ahí lo ves”, dijo sobre la forma en cómo lo conoció en persona.

Mirando al futuro Ernestina fue firme: aseguró que no quiere convivir con él y que no dirá su nombre para revelar su intimidad ya que no es del medio.