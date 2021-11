Del evento participaron varios de sus compañeros del Paris Saint Germain, como sus compatriotas Leandro Paredes y Ángel Di María, y otros jugadores del plantel, como Marco Verratti, Ander Herrera, Marquinhos y Sergio Rico, quienes estuvieron acompañados por sus respectivas parejas.

En las butacas del Teatro del Châtelet de París también se hicieron presentes los uruguayos Luis Suárez y Sofía Balbi, íntimos amigos de Lionel y Antonela.

¿Quiénes fueron los grandes ausentes de la noche? Mauro Icardi y Wanda Nara, que no estuvieron invitados a la ceremonia.

Según contaron este martes en Los ángeles de la mañana, hubo alguien que los bajó de la lista.

La periodista Pía Shaw reveló por qué Wanda e Icardi no estuvieron invitados a la premiación. "Fueron dos jugadores los encargados de organizar todo. Uno es (Ángel) Di María, y el otro es (Leandro) Paredes. Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara", detalló la angelita.

"¿Cuál es el problema personal entre Paredes y Wanda?", preguntó Ángel de Brito, pero la panelista no quiso dar más detalles.

"Hay un problema personal, que Paredes y Wanda tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar yo… Si lo tienen que decir, que lo cuenten ellos", remató Shaw, dejando un halo de misterio en el aire.

El discurso de Lionel Messi después de ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro, el reconocimiento como el mejor futbolista del año, que entrega la revista France Football.

En el escenario, el futbolista habló de su futuro profesional.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”, expresó al agradecer el galardón.