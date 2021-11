A pesar del supuesto acuerdo de paz después de muchos años entre Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero, a la modelo no le cayó para nada bien el anuncio del embarazo de la actual de Poroto, Mica Viciconte. Lo cierto es que hasta hace muy poco los padres de Indiana, Allegra y Sienna Cubero tenían interpuestas sendas medidas cautelares para, por ejemplo, no mostrar a las menores en sus redes sociales. Situación que se modificó después de la venta de la casa familiar en disputa y parecería que hicieron un alto en su mala relación.