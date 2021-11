wanda y mauro.jpg Según trascendió en las últimas horas, después de la entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una fuerte discusión llena de insultos y reproches.

"La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja", aseguró el periodista Juan Etchegoyen desde su ciclo Mitre Live. "Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista", sumó el periodista.

Fue allí cuando detalló que "Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse". Pero eso no fue todo, porque antes de cerrar el tema Wandagate disparó seguro "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota". ¿Será?

¿Cuánto habrá que pagar para ver la entrevista completa de Susana Giménez con Wanda Nara?

Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe para entrevistar a Wanda Nara. La botinera rompió el silencio en un especial con la diva luego de su crisis con Mauro Icardi el martes pasado en el prime time del canal de las pelotitas.

Wanda contó cómo fue que descubrió que el futbolista tuvo un affaire con La China Suárez. Además, la blonda detalló cómo está su relación hoy con el padre de su hijas.

Según anunció la conductora, la entrevista completa podrá verse en Paramount+, donde estará disponible desde el 30 de enero. Pero cuánto cuesta la subscripción a esa plataforma. El plan mensual está $362,42, que con un descuento el 50 por ciento por los primeros tres meses, quedan en $181,21.