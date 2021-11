Mirko y Marley.jpg Anoche Marley y Mirko hicieron el vivo de 'Por el mundo' desde la casa de Susana Giménez en Miami.

Fue esta semana en el mismo programa de Telefe que la diva está haciendo junto a Marley, en su nueva temporada de viajes internacionales después de la pandemia, donde Susana Giménez ventiló los problemas familiares que vive por estas horas con su nieta Lucía Celasco, instalada en Miami por cuestiones laborales, a quien ya le pidió que abandone su casa porque, entre otras cosas, "No saca las valijas, no cuelga la ropa. El placard son las valijas. Yo soy una maniática que me paso limpiando todo, y hoy pasé la aspiradora”, contó Su.