El inesperado anuncio de Ángel de Brito

Así, hace unas horas ya palpitando los últimos programas de La Academia que indican que será el fin de una etapa para Marcelo Tinelli y ShowMatch, Ángel de Brito tiró una verdadera bomba desde su cuenta de Twitter al asegurar -mientras respondía mensajes de usuarios que lo criticaban por sus devoluciones a determinados participantes- "Yo me jubilo el viernes, no te preocupes" dejando claro que no volverá a haber concursos de baile o canto en el mundo Tinelli, en el que pueda trabajar.

angel-brito-showmatch Me jubilo 1.jpg El mensaje de Twitter de Ángel de Brito en el que anunció que se jubila como jurado de ShowMatch, dando a entender que no volverá ese formato televisivo.

Así, otro usuario se percató de las palabras del jurado y rápidamente se arriesgó a asegurar "Esto sí es una primicia, dejas de ser jurado del Bailando para siempre", a lo que Ángel de Brito se limitó a responder "Sí". Claro que una seguidora del temido periodista disparó "Para siempre es mucho. En el mundo Tinelli nunca se sabe. Porque arranca con un proyecto y el público va pidiendo otra cosa y él lo va modificando. Y no dudo que cuando no esté el Bailando o La Academia, el público lo pida".