El problema físico de Lourdes Sánchez que le hacer perder todo

Según contaron en “Nosotros a la mañana”, El Trece, la bailarina no pudo soportar más y acudió al médico que la infiltró, le dieron inyecciones para que aflojara un poco el dolor.

Hace varias horas mostró una foto en sus redes en la que se ve que está en la cama y escribió “reposo” con un emoticón de enferma. Luego, con una foto de ella sumó: “No voy a poder estar en Sex ”.

“Tengo dos hernias y estoy muy dolorida. Ya tengo una operación en la columna y me tengo que cuidar. Me ilusionaba mucho con hacerlo”, sumó.

lourdes-sanchez.jpg

Lourdes Sánchez explotó y reveló internas luego de que Jujuy la eliminara del grupo de chat

Al bajo rating ahora se le suma otra polémica a ShowMatch; mala onda entre los participantes de La academia. Ángel de Brito reveló que Sofía Jujuy había eliminado a Lourdes Sánchez del chat del ciclo.

El grupo informal lo había armado Rocío Marengo, que ama los grupos y ya había hecho uno cuando pasó por Masterchef celebrity. La rubia quedó eliminada, se fue del grupo y le dejó la administración a Jujuy.

De Brito anunció que la mujer del Chato Prada está enojadísima con eso. Es más, tras contar esto, el periodista se cruzó con la modelo, en el que Ángel aprovecha a enrostrarle a Jujuy la eliminación del chat de la bailarina: "Ah y @lourdesanchezok jura venganza está muy ofendida con vos @sofijujuyok".

Y fue así, cuando Sánchez volvió a pisar la pista revoleó de todo para todos lados y señaló que tienen muchos compañeros que son mala personas.

“Yo no quiero estar, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas. Y, ¿sabén por qué? Porque tengo mucha información de dos participantes que están ahí adentro, que en cámara festejan y dicen ser amigos, cuando yo tengo captura de cómo defenestran a participantes que están acá adentro. Yo voy a decir eso, así que son unos caretas”, arrancó diciendo.

“Y vos, que seguramente en este momento tenés cola de paja, sos una careta. Es una mujer que defenestra a otra mujer de La Academia. Nada me dolió menos que me saquen. Lo único que quiero decir es que es horrible que te eliminen de un grupo pero calculo que es porque soy muy amiga de Ángel de Brito y siempre sube capturas del chat, pero yo no soy. Sí fui la primera vez per me pareció divertido, pero después no”, cerró la bailarina.