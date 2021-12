El sabio consejo de Virginia Gallardo a Laurita Fernández tras confirmarse su separación de Cabré

Virginia gallardo.jpg Virginia Gallardo, desde Intrusos, le envió un claro mensaje a Laurita Fernández tras su nueva separación de Nico Cabré.

"Más allá de la vida personal de ellos, porque a él no lo conozco, y no quiero tomar partido por nadie, pero a ella sí y la quiero, digamos la verdad", fueron las primeras palabras de Gallardo para luego destacar "Acá tuvimos la primicia de Pallares, que dijo 'vamos a tirarlo como una duda lo de la separación', pero después entraron las especulaciones", sumó.

Pero acto seguido Virginia Gallardo hizo referencia a determinados hechos les hicieron atar cabo para inferir que Laurita Fernández no estaba más con Cabré. "Ella de novia, ¿se mostraría con un ex? No. ¿Se la vería tan radiante y feliz? No. ¿Iría a bailar a La Academia? No", detalló. Y ya por último, la panelista de Intrusos aconsejó a Laurita Fernández con una frase muy dura, pero a la vez muy cierta: "Entonces, dijimos 2 más 2 es 4, se separó… Laurita, que no te corten la libertad. Sos talentosa. Tenés un presente y un futuro".

La primera salida de Nicolás Cabré tras la separación de Laurita Fernández

Ya podemos decir que la historia de amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré tiene muchos capítulos y varias idas y vueltas. Tras confirmarse que habían apostado a estar juntos de nuevo hace unos meses, la bailarina confirmó la ruptura el viernes en ShowMatch.

“Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien...”, comenzó diciendo dando indicios de la separación y luego agregó: “Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”.

Luego llegó el turno de la aparición de Nicolás Cabré en público. Al igual que Laurita lo de él también fue por el lado del deporte. El actor corrió una carrera en San Isidro de 10 kilómetros. El actor dio una nota a un ciclo del canal deportivo T&C Sports pero solo habló de cómo se sintió en el desafío del que corrieron unas 3 mil personas más.

nicolas.jpg Tras confirmarse la separación de Laurita Fernández, Nicolás Cabré se mostró públicamente en una carrera de atletismo. Pero de su ex no dijo una palabra.

De Laurita no dijo nada, pero ella no estuvo ahí acompañándolo como en las carreras anteriores. La pareja volvió a estar junta en septiembre del año pasado, pero se separaron de nuevo en marzo. Meses más tarde volvieron a darse una chance pero duró todo muy poco y desde hace unos días se hablaba de la separación que confirmó Laurita Fernández el viernes.