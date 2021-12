Encontraron a Mario Guerci y Soledad Bayona muy juntitos en un camarín de ShowMatch

Fue en el programa LAM (El Trece) donde Lourdes relató el episodio, pero antes su conductor Ángel de Brito planteó el tema contando alguien de la producción los encontró juntos: “Estaban entrando en calor, no elongando justamente. Estaban en una situación confusa, pero me gustaría pasar al aire el relato de la persona que los encontró, que trabaja en la productora. Los encontraron acostados en el piso”. Al tiempo que agregó “La persona entró por error, estaban bien despiertos” y que "quien los encontró cerró inmediatamente la puerta y no pudo ni hablar”.

La descripción de Lourdes Sánchez

Fue allí cuando Lourdes Sánchez dijo presente desde un móvil para aclararle al conductor de LAM que ella no fue la persona que los vio, pero sí que le relataron detalladamente cómo encontraron a Soledad Bayona y Mario Guerci juntitos en uno de los camarines: “Todo me lo contaron mis amigos de la productora. Tenemos que aclarar que Mario y Sole están en la parte de los camarines, que son uno al lado del otro. No están en la parte VIP”.

De esta manera, relató “Resulta que esos camarines son muy pegados el uno al otro y se empezaron a escuchar ruidos raros desde el de Mario. Como que de repente se cae un espejo, lo que provoca que se abra la puerta sola y justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaban en una pose muy sensual Mario con Sole”. Y cuando de Brito le pidió precisiones, Lourdes disparó, sin dudar, “En el piso, encastrados. Pero puede ser, viendo la coreo de anoche, que estuvieran practicando su baile ya que tenían poses similares”.

En tanto, sobre la reacción de Guerci y Bayona, la mujer del Chato Prada contó “Yo pregunté si ellos se incomodaron cuando los vieron estas personas y me dijeron que sí, que estaban muy incómodos, que tenían cara de pánico, de trágame tierra”.