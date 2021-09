Encontraron muerto al actor Michael K. Williams

Michael K. Williams.jpg

Williams, de 54 años, había saltado a la fama gracias a su papel en la popular The Wire, al interpretar a Omar Little, un hombre que robaba a los traficantes de droga, y apareció también en otras conocidas series como Boardwalk Empire y The Night Of.

Nacido en Flatbush (NYC), el artista estaba nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto por Lovecraft Country (HBO).

En entrevistas anteriores, Williams fue honesto y abierto sobre sus luchas personales con las drogas a lo largo de los años, incluso durante el rodaje de The Wire, al decir que meterse en el papel de su personaje "lo afectó en la vida real".

Página12