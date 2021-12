Guillermina Valdés reveló cómo está hoy su relación con Sebastián Ortega

Ya en sus vacaciones en Puntal del Este, Guillermina dio una nota en la que habló con sinceridad de su vida y la relación que mantiene su ex pareja. Sobre Ortega dijo que no tiene nada de vínculo.

"Poco. Hablamos, sobre todo, por cuestiones vinculadas a los chicos", dijo al diario La Nación.

Sobre el arranque con Marcelo Tinelli dijo: "Fue muy loco lo que vivimos. No eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos".

Además, volvió a dejar en claro que Marcelo y Sebastián eran simplemente compañeros de trabajo: "Él (por Macelo) no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela”.

"Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi expareja ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años", indicó la modelo que es madre de Lorenzo junto a Tinelli.

Guillermina Valdés distanciada de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés reconoció este miércoles su distancia con Marcelo Tinelli durante la pandemia. “¿Cómo la pasaste en la pandemia?”, le preguntó Ángel de Brito a la jurado de La Academia.

“La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien”, comenzó la modelo su relato en LAM, El Trece.

Y luego reconoció por la separación que pasó con Marcelo Tinelli: “Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”.

“He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”, reconoció Guillermina sobre el post de ese impasse que tuvieron en la relación.

Y remarcó: “Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”.