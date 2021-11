juana tinelli historia 1.jpg Juana Tinelli recibió sus 19 años con un cambio de estado civil. Tras dos años de noviazgo con Mika Bonomi, ya no están más juntos.

Tras tirar la bomba con una imagen de ellos con un "No va mas", la cuenta detective se tomó el trabajo de chequear que tanto Juana Tinelli como Mika Bonomi ya no se siguen en las redes. Y hoy, en estos tiempos virtuales, esa es una clara señal de ruptura. Además, agregó que Juanita cumplió 19 años este 21 de noviembre y "No hubo saludos de Bonomi ni de su ex suegra Cynthia Kern", la empresaria fundadora de la marca de ropa Kosiuko, entre otras.