Claro que ante el "No aflojes Marce" de otro seguidor, el cabezón se despachó irónico asegurando "No aflojamos jamás. En el horario que nos pongan, lo aceptamos y estamos felices". Y después decidió responder otra consulta sobre si hoy termina el programa. "Nooooo. No entiendo por qué mintieron diciendo eso algunos periodistas. Jamás terminábamos hoy y siempre estaba pautado para Diciembre" se despachó.

Además también fijó su posición sobre las críticas, cuando le preguntaron cómo hace para soportar las críticas. Allí Marcelo Tinelli volvió a sentar posición, no sin ironía, al expresar "No siento que sean tantas críticas. Son siempre los mismos medios y los mismos sitios de Twitter. La gente real es muy cariñosa y respetuosa con el programa y con el laburo de tanta gante". Al mismo tiempo reveló que invitó a L-Gante como sexto jurado en las finales de la Academia de ShowMatch, así como también confirmó que irá al Mundial de Qatar en 2022.