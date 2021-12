La China Suárez volvió a meter la pata: "Siempre haciendo cag..."

Ahora, la actriz volvió a meter la pata. Mientras mostraba las reformas en la casa de Pilar, que compró junto a Benjamín Vicuña antes de separarse, la actriz pisó cemento.

“Buen día, vuelven las historias de la refacción de la casita. Tengo novedades, va avanzando, así que al que no le interese el tema de las refacciones, puede saltar las historias”, dijo la China Suárez en los videos.

Al mostrar cómo quedó un piso de unas de las habitaciones notó que pisó por demás con sus botas. “Me van a matar, siempre triunfando y haciendo cagadas”, dijo la actriz como autocrítica.

Trascendieron los últimos mensajes que intercambiaron la China Suárez y Mauro Icardi tras el escándalo

A más de un mes del escándalo de la China Suárez y Mauro Icardi, por los mensajes que descubrió Wanda Nara que se envían entre ellos como una coqueteo, la China volvió a escribirle.

Todo parece que sucedió tras la entrevista que le brindó la China Suárez a Alejandro Fantino contando algunas intimidades del escándalo.

La parecer la conversación fue tranquila, la actriz le habría escrito: “Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

La respuesta de Mauro Icardi no se hizo esperar: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Claro que esto no le gustó nada a Wanda Nara, pero parece que apenas llegó el mensaje Icardi la notificó y le contó su respuesta.

mauro-icardi-y-la-china.jpg El motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron al Balón de oro

Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron invitados a la gala del Balón de oro en la que Liones Messi brilló junto a su familia, Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, y se llevó el séptimo balón de oro de su carrera.

Todo parecía indicar que él que pidió que no lo inviten es el mismísimo Messi, pero no: fue Leandro Paredes, el otro jugador del seleccionado nacional de fútbol.

En Los ángeles de la mañana, El Trece, revelaron que esto se debe a un problema personal de Wanda Nara con el deportista.

“¿Querés que te cuente la verdad? Hay dos protagonistas, y hay una razón”, contó Pía Shaw.

“Porque dos jugadores organizaron esto. Uno es (Ángel) Di María, y el otro es (Leandro) Paredes”, sumó la periodista y agregó: “Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara”.

“Hay un problema personal, que Paredes y Wanda tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar yo…”, indicó Pía.

“Tuvieron sexo”, consultó Ángel. “Nooo, no lo voy a decir yo. Si lo tienen que decir, que lo cuenten ellos”, contestó Pía Shaw cerrando el tema pero dejando la polémica.