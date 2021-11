El chiste de Wanda Nara sobre el arreglo millonario con Telefe.

En la entrevista con Susana, la botinera hizo un chiste sobre el acuerdo económico al cual habría llegado con la producción de la estrella de la TV.

Después de la charla íntima entre Wanda y la conductora, Mauro se sumó al living.

En ese momento, el jugador del PSG lanzó un comentario y le dio el pie perfecto a su pareja para hacer un chiste sobre su cachet.

"No estoy arreglado para estar acá", dijo Icardi, en referencia a su look. "¿Cómo no estás arreglado?", acotó Wanda. "Vine así nomás...", retrucó el futbolista. "Ah... pensé que querías cobrar por estar acá", remató la blonda.

La charla entre Wanda Nara y La China Suárez

En el mano a mano con Susana Giménez, Wanda Nara sorprendió a todos al contar qué le dijo a La China Suárez cuando hablaron por teléfono.

"No voy a contar todo lo que hablamos, pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro", sostuvo.

Wanda reveló que se disculpó con La China "Le pedí perdón porque en una historia en Instagram había usado una palabra no muy elegante", concluyó.