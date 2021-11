El tuit de Dani La Chepi no tardó en viralizarse. Muchos usuarios también tomaron partido en defensa de La China. De todos modos, después de unas horas, la instagramer decidió eliminar el posteo.

tuit.jpg

La charla entre Wanda Nara y La China Suárez

En el mano a mano con Susana Giménez, Wanda Nara sorprendió a todos al contar qué le dijo a La China Suárez cuando hablaron por teléfono.

"No voy a contar todo lo que hablamos, pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro", sostuvo.

Wanda reveló que se disculpó con La China "Le pedí perdón porque en una historia en Instagram había usado una palabra no muy elegante", concluyó