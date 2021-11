Catherine Fulop y jurado con arepas.jpg Catherine Fulop preparó la receta de su madre de las típicas arepas venezolanas, con lo que logró conquistar al jurado de MasterChef Celebrity.

Ante la libertad de decidir el plato a presentar, la participante de MasterChef Celebrity no lo dudó y al llevar sus arepas frente al jurado confió, entre lágrimas, que se trataba de la receta su mamá. Según explicó Catherine Fulop, el nombre venezolano del plato es “reina pepia pelúa”. Se trata de una arepa rellena con pechuga de pollo desmechada y cuadraditos de palta, condimentados con ajo, sal, perejil y queso en hebras.

arepas de Cathernie Fulop.jpg Anoche Cahterine Fulop se salvó de ir a la gala de eliminación de MasterChef Celebrity el próximo domingo gracias a las arepas venezolanas que preparó.

El primero en comentar las arepas tan caras a los sentimientos de la venezolana fue Donato de Santis, quien aseguró sentirse “seducido con la descripción de la comida”. Claro que tanto Betular como Martitegui también aprobaron con honores el plato de Cathy, quien iba aumentando su emoción ante cada palabra recibida. Así fue que hacia el final de la devolución, el italiano le aseguró “¡Este plato grita Venezuela por todos lados!”, haciendo que Fulop derramase algunas lágrimas de emoción preanunciando lo que sería la mejor noticia: sus arepas la salvaron de la eliminación del domingo.

Claro que desde el back del programa, pudo vérsela a Catherine Fulop contando que las arepas la conectaban con su tierra, con sus olores y sabores, y como era de suponer nuevas lágrimas salieron de sus ojos. “Me siento emocionada porque tiene que ver con la comida de mi país, con mi mamá y con mi familia”, explicó.

Embed

La terrible confesión de Catherine Fulop sobre MasterChef Celebrity 3

Confirmada su participación en MasterChef Celebrity 3, Catherine Fulop se sinceró sobre su decisión de aceptar el desafío y qué es lo que saber hacer en la cocina.

Ya de vuelta en el país, tras una larga estadía en Estados Unidos donde se reencontró con su hija Oriana y su pareja, el futbolista Paulo Dybala, Cathy le dijo sí a su amigo Santiago del Moro después de los dos primeros intentos infructuosos. Sucede que son compañeros en La 100, y trabaron una linda amistad. Así lo confesó la actriz venezolana, ya con nacionalidad argentina, en diálogo con el programa Implacables (El Nueve). Pero eso no fue todo, porque además confesó que en realidad no sabe cocinar nada.

Fulop.jpg Antes de comenzar las grabaciones de MasterChef Celebrity 3, Catherine Fulop confesó no saber cocinar casi nada.

“La verdad es que Santi se pasó, porque él, desde la primera temporada, que me viene diciendo que yo tengo que estar”, fueron las primeras palabras de Fulop para referirse al reality de Telefe. “Además me decía 'tu cocinas'. ¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero, bueno… . Al final, esta tercera temporada me dijo: dale, tienes que estar. ¡Y dije, bueno, dale! Ya es como que por cansancio”, detalló la mujer de Osvaldo Sabatini.

Embed

En tanto, sobre sus posibilidades de conquistar el premio, pero sobre todo el favor de la audiencia la actriz confesó “No sé hasta dónde puedo llegar yo, si me va a gustar cocinar. Porque una cosa es cocinar en tu casa algo rápido y la verdad, soy sincera, yo no cocino ni he hecho una torta de las que vienen en cajita, ni eso”.