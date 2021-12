La emoción de Viviana Canosa por Esteban Bullrich: "Lealtad"

“Estoy más sensible que nunca por muchas razones. Por toda la gente que viene todos los días a la puerta del canal. Ayer conteniendo a una mujer estafada, hoy un señor de 83 años llorando porque no tiene donde vivir y laburó toda su vida”, comenzó la conductora de Viviana con vos al ver las imágenes.

Y luego se refirió a la dura enfermedad del senador: “Estos ejemplos como el de Esteban Bullrich, que no podés creer por qué le pasa a él”.

“Si los políticos en este país fueran como él y pudieran seguir el camino. Ver la emoción de Esteban, la dignidad, la lealtad y a su mujer, hijos. Familia, amor, hijos, dignidad, lealtad: eso es Esteban Bullrich. Veo a sus hijos y me emociono un montón”, remarcó visiblemente emocionada Viviana Canosa.

Y cerró su opinión de apertura del día jueves: “Esta es la noticia del día, tiene que ver con el amor y respeto y con algo que no es menor”.

viviana canosa 1.jpg

Viviana Canosa se solidarizó con Ofelia Fernández tras la agresión

La conductora de A24, Viviana Canosa, le brindó su apoyo a la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, que denunció haber sido agraviada e insultada por libertarios.

"No comparto que la agredan, no comparto que alguien le diga gorda, está muy mal. No le pueden decir 'sos incogible'. Quien dijo eso está muy mal y tiene que pedirle perdón a Ofelia", indicó Canosa.