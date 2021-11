¡Bomba! Explosivo debate entre Viviana Canosa y Romina Manguel

Paulo Vilouta, quien también estaba en el panel salió al cruce: "No, no, yo no hablo de paliza pero te hablo de otra visión. Si yo pierdo por 10 puntos a nivel país; si yo pierdo por primera vez el quórum en el Senado, que nunca le pasó al peronismo; si pierdo la provincia de Buenos Aires por 2 puntos cuando repartí dinero, platita y no sé cuántas cosas por ahí; pierdo en 15 distritos clave en la provincia más poblada, me parece que el resultado es terrible".

Manguel decidió contestar: "Dejame decirtelo como analista política que soy. A veces, perder por un punto no es perder. Estaban pensando en que podían romper el piso, pero en la provincia esto es positivo para el oficialismo. Lo que me llama la atención es que el presidente Alberto Fernández no sabe ni dar buenas noticias. Este es un error grosero que tiene. Además, se equivoca en algo: él habla de la crisis económica y de la crisis sanitaria. ¿Y de su crisis de gobernabilidad? Esa es la tercera gran crisis. Ahora, tiene una buena noticia en la cual hacer pie pero vamos a ver el Senado porque esto le genera un problema enorme a Cristina Kirchner".

Vilouta, volvió a discutirle: "Pero perdoname, ¡no hay buenas noticias! En la provincia de Santa Fe se pierde con contundencia, en Córdoba hay una goleada, en Mendoza el resultado es brutal. Juntos por el Cambio hizo esa campaña de los 5 senadores y está obteniendo los 5. Perdieron La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Con el Justicialismo unido no podés perder en la provincia de Buenos Aires".

Viviana Canosa, luego del discurso de Javier Milei, siguió con el debate: "Me quedé con ganar de decirle algo a Romina Manguel porque para mí Alberto Fernández estaba en un velatorio, básicamente. Escuchaba tu análisis y pensaba: ¿hace 2 años Axel Kicillof arrasaba en la provincia y hoy te parece meritorio que casi por 2 puntos estén abajo?".

"No me parece. No es una opinión que tenga yo sino como análisis político claramente, frente al escenario de las PASO y lo que pasó después, que fueron todos horrores, creo que fue un gran trabajo de los intendentes, que en 5 minutos van a pasar por ventanilla a cobrar. Y acá la gran pregunta es porqué no jugaron hasta el 12 de septiembre. Cuando Cristina Kirchner, que también se va a arrogar parte de esta victoria porque va a decir que ella fue la que intervino el Gabinete, la que puso a Martín Insaurralde ahí...", estaba desarrollando cuando fue interrumpida por el panel.

Canosa chicaneó a Manguel: "Es tapar el Sol con la mano. Para mí es un fracaso en provincia".

Luego, se empezaron a cruzar mano a mano: "Me parece que es ridículo e infantil ponerme a discutir con Viviana qué te llega y qué me llega al celular porque, para ser honestos, tenés que poner todos los celulares frente a la cámara. Ahora, yo te puedo decir como información oficial que hay una mesa que la conforma Axel Kicillof que con este resultado, que vos decís que los intendentes dicen que fue un fracaso, ya están pensando en un Kicillof 2023", elevó el tono Manguel.