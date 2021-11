Viviana Canosa habló del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía: "Hagan cárceles y que no salgan más"

"¿Qué le pueden robar a un kiosquero? Hijos de su madre. Después lloran y no quieren perpetua", expresó la conductora respecto de los delincuentes que cometieron el crimen. Y añadió:" Hagan cárceles y que no salgan más"

Canosa: "Los chorros están afuera y nosotros adentro, en cárceles"

Embed

En otro tramo de su discurso, Canosa hizo alusión a la la liberación de presos y arrestos domiciliarios que se concedieron durante los inicios de la pandemia. "¿Pensaron que no iban a existir consecuencias?. Este es un país donde los chorros están afuera y nosotros adentro, en cárceles. Ya no te roban, te matan", consideró.

"La pandemia de la inseguridad no tiene vacuna. Para nuestros gobernantes, la seguridad no es prioridad. Solo piensan en buscar votos", concluyó.

"Me quiero morir": declaró el ladrón acusado de matar al kiosquero de Ramos Mejía y pidió que no le den perpetua

ramos mejia.jpg

El acusado de asesinar de al menos seis disparos al kiosquero Roberto Sabo, durante un asalto cometido ayer en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, se negó esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa, lloró y pidió que por favor no le "pidan prisión perpetua", informaron fuentes judiciales.

Se trata de Leandro Daniel Suárez, de 29 años, que estuvo 6 años preso por un robo y recuperó la libertad en agosto del año pasado y a quien ahora el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, le imputó el "homicidio calificado" del comerciante, delito que prevé la pena máxima.

"Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir", fueron las palabras que utilizó el acusado, según una fuente de la investigación, en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

Voceros judiciales informaron que Suárez fue imputado del "homicidio agravado criminis causa, por el uso de arma de fuego" de Sabo y también de "robo calificado -dos hechos-, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra", todo ello agravado por la "participación de un menor de edad".

Tras negarse a declarar, el juez de Garantías 5 de La Matanza, Gustavo Banco, ordenó que el acusado siga formalmente detenido por todos esos delitos mientras se resuelve su situación procesal.

Kiosquero asesinado en Ramos Mejía: el papá pidió "pena de muerte a los chorros"

El papá del kiosquero asesinado en Ramos Mejía.jpg "Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron la familia. Nunca más puedo vivir tranquilo", dijo llorando a los medios.

El papá de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado este domingo en Ramos Mejía, aseguró entre lágrimas que los autores "arruinaron" su familia y que nunca más va a poder "vivir tranquilo", mientras que pidió "la pena de muerte para los chorros" y "que no salgan más".

Pedro, alias "El Polaco" fue quien inició el negocio familiar que continuó Roberto, de 45, en el local de Avenida de Mayo al 800. Sin embargo, ayer su hijo fue asesinado por un joven de 29 años y una menor de 15.

Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me arruinaron la familia. Nunca más puedo vivir tranquilo. Quiero agradecer a Alberto y a Cristina, que largan a los chorros, a todos los asesinos, a los matones, a matar gente buena a la calle. Gracias Alberto y gracias Cristina", sostuvo en declaraciones a la prensa.