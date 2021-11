Mariana de Melo enfrentó los rumores de separación

mariana de melo 1.jpg

La palabra de Mariana de Melo

Luego, la propia Mariana de Melo se contactó con Ángel vía WhatsApp y le aclaró que no está separada y que no sabe de dónde salió ese rumor.

"Están diciendo por todos lados que yo me separé de mi marido. No es verdad, estamos juntos! No sé de dónde sacaron eso, por favor desmentilo", le precisó la morocha al periodista, que compartió el mensaje vía Twitter.

Y añadió categórica en su mensaje: "Nunca hablé con nadie. Sos el primer periodista que hablo".

mariana de melo.jpg

Ángel de Brito opinó de la canción y el video de Flor Vigna

En medio de la felicidad de Flor Vigna por esta nueva etapa artística, Ángel de Brito opinó tajante sobre el debut de la rubia como cantante.