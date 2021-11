Así, la conductora comenzó su disquisición sobre el tema después de referirse a dichos en privado con el ex ministro del interior Rogelio Frigerio al respecto luego de una entrevista. "Cada uno es un sujeto y cuando me dicen que el periodismo tiene que ser objetivo, no. No soy un objeto, soy un sujeto. Ser sujeto implica tener una mirada determinada", sostuvo firme.