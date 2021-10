Sabrina Rojas al Tucu López: "Mi novio es todo..."

"Cuando le contas a tu novio la torta que comías en la infancia. Y él te la hace realidad", expresó Rojas, ex de Luciano Castro.

sabrina rojas.jpg

Y agregó pícara con las imágenes del Tucu en plena elaboración en la cocina: "Mi novio es todo lo que está bien... En todos los sentidos".

Cabe recordar que el romance entre los dos comenzó hace algunas semanas y ya se muestran inseparables en público.

sabrina rojas 1.jpg

La reacción de Sabrina Rojas ante el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

“Sabrina no sabía absolutamente nada. ‘No tenía ni idea’, me dijo. ‘Obviamente no voy a opinar’”, dijo Sabrina Rojas sobre el tema del romance de Flor Vigna y Luciano Castro, su ex, ante la consulta de Pía Shaw en LAM apenas surgió la información.