Suar lo dejó solo a Tinelli en el cierre de ShowMatch ¿Y quedó en evidencia el enfrentamiento entre ellos?

Así, antes de comenzar con el programa, Marcelo Tinelli le agradeció su presencia al jurado que lo acompañó todo el año, al tiempo que destacó la presencia de sus hijos en el piso (salvo Cande), cuando de repente giró su cabeza hacia la derecha para agradecer la presencia de las autoridades del canal y grande fue su sorpresa al darse cuenta que Adrián Suar -director artístico de El Trece- curiosamente no estaba como habitualmente lo ha hecho desde que el cabezón trabaja en el canal del solcito.

Coco Fernández y Pablo Codevilla.jpg Las autoridades de El Trece, Pablo Codevila y Coco Fernández, en el piso del último ShowMatch de este 2021. El gran ausente fue Adrián Suar y Marcelo Tinelli no se lo dejó pasar.

Fue en ese momento cuando la cámara enfocó hacia el costado, quedando en evidencia que sólo estaban Pablo Codevila y Eduardo 'Coco' Fernández, quienes con una sonrisa soportaron la chicana del conductor. “¿Dónde está?”, preguntó Marcelo Tinelli refiriéndose al Chueco. “Ya me dejó un mensaje, me dijo que se está yendo del país, no era para tanto, un saludo para ‘el chueco’, lo quiero mucho, seguro nos está viendo desde algún avión”, disparó irónico. En tanto luego Codevila, puso paños fríos explicando que Adrián Suar se fue de viaje “por trabajo, para concentrarse”.