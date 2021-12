Wanda Nara firmó contrato con Netflix: ¿se viene su serie?

Sin embargo, ese adelanto es parte de una promo de la nueva temporada de Emily in París.

Embed

Para promocionar la serie, los directivos de Netflix convocaron a Wanda para grabar un teaser.

En el adelanto, la botinera está viajando en un auto mientras mira pasar las calles de París por la ventana. De fondo suena el tema "La Vie en Rose" de Edith Piaf.

En su cuenta de Instagram, Wanda reveló que el material completo podrá verse en breve en las redes de Netflix. “Vuelve Emily en París y hoy terminamos de grabar Wanda en Paris para las redes de Netflix Latinoamérica”, detalló.

La nota de Wanda Nara con Susana Giménez

Después de su crisis con Mauro Icardi por el affaire con La China Suárez, Wanda Nara rompió el silencio en un especial con Susana Giménez.

En la charla con la diva, la botinera reveló que decidió perdonar a su pareja.

"Creo en la palabra de él y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", fueron las palabras de la mujer de Mauro Icardi.