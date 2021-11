Wanda Nara mostró los detalles del backstage de la nota con Susana

La habitación del cuarto daba a la Torre Eiffel, así como el comedor que tenía un balcón aterrazado mirando la típica vista de la ciudad.

En la habitación comenzó a trabajar la gente de Telefe que forraron el piso, pusieron luces y hasta caminaron con bolsas en los pies para no ensuciar la escena de la entrevista.

En el Hotel Ritz la habitación más top sale 4300 euros, es más caro que el de Dubai, y allí se supo alojar hace muchos años la mismísima Coco Chanel.

Wanda Nara, con Susana: lo que no se vio al aire

Wanda Nara eligió hablar de su crisis con Mauro Icardi en un programa especial con Susana Giménez.

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó la empresaria en la charla con la diva.

El programa especial duró menos de un hora y, según anticipó la conductora, se podrá ver completo en la plataforma Paramount+.

¿Qué es lo que no se vio al aire? Un paseo de Wanda con Susana por las calles de París arriba de un auto Lamborghini Huracán, una visita a un pequeño parque de diversiones junto a los hijos de la botinera y otra parte de la charla íntima.