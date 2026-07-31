La dura advertencia de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima

Luego de que trascendiera la denuncia por presunto abuso sexual presentada por su prima Lara Agustina Ledesma, Thiago Medina decidió pronunciarse públicamente y fijar su postura a través de sus redes sociales.

El ex participante de Gran Hermano compartió un comunicado en una historia de Instagram con fondo negro y letras blancas, donde negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que el caso ya está en manos de la Justicia.

"Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", comenzó escribiendo.

En el mismo mensaje, el joven explicó que cuenta con asesoramiento legal y que colaborará con la investigación para esclarecer la situación. " El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz", agregó.

Además, Thiago adelantó que no realizará declaraciones públicas mientras avance el proceso judicial: " Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento".

La denuncia que originó la situación fue dada a conocer el jueves 30 de julio por la noche en LAM (América TV), donde Pilar Smith brindó detalles de la presentación realizada por la joven en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino.

Según informó la periodista, habría señalado que el hecho ocurrió cuando tenía aproximadamente 13 años y que recién a los 15 se animó a contarle la situación a la familia de Thiago, quienes, según su relato, niegan las acusaciones.

Además, Smith indicó que la denunciante decidió avanzar judicialmente y presentó una denuncia por presuntos tocamientos por debajo de la ropa. Tras comunicarse con el ex Gran Hermano, la periodista contó que él rechazó las acusaciones y manifestó: "Sé que no hice nada. Me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".