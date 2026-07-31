La dura advertencia de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

Luego de que Thiago Medina fuera denunciado por presunto abuso sexual por parte de una prima, su hermana Camila "Camilota" Deniz salió públicamente a referirse a la situación y respaldó al ex participante de Gran Hermano.
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Camilota salió en defensa de su hermano, Thiago Medina, luego de la denuncia por presunto abuso sexual que presentó su prima en su contra.
Luego de que Thiago Medina fuera denunciado por presunto abuso sexual por parte de una prima, su hermana Camila "Camilota" Deniz salió públicamente a referirse a la situación y respaldó al ex participante de Gran Hermano.
La ex Cuestión de Peso (El Trece) se comunicó con Pilar Smith, panelista de LAM (América TV) y quien dio a conocer la noticia, a través de un audio en el que habló sobre la acusación y manifestó su postura frente al caso que involucra a su hermano.
“Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo ”, expresó Camilota.
Además, cuestionó los motivos detrás de la denuncia y aseguró que confía en que la Justicia avance para esclarecer lo ocurrido. “No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina ”, agregó.
Luego de que trascendiera la denuncia por presunto abuso sexual presentada por su prima Lara Agustina Ledesma, Thiago Medina decidió pronunciarse públicamente y fijar su postura a través de sus redes sociales.
El ex participante de Gran Hermano compartió un comunicado en una historia de Instagram con fondo negro y letras blancas, donde negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que el caso ya está en manos de la Justicia.
"Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen", comenzó escribiendo.
En el mismo mensaje, el joven explicó que cuenta con asesoramiento legal y que colaborará con la investigación para esclarecer la situación. " El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz", agregó.
Además, Thiago adelantó que no realizará declaraciones públicas mientras avance el proceso judicial: " Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento".
La denuncia que originó la situación fue dada a conocer el jueves 30 de julio por la noche en LAM (América TV), donde Pilar Smith brindó detalles de la presentación realizada por la joven en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino.
Según informó la periodista, habría señalado que el hecho ocurrió cuando tenía aproximadamente 13 años y que recién a los 15 se animó a contarle la situación a la familia de Thiago, quienes, según su relato, niegan las acusaciones.
Además, Smith indicó que la denunciante decidió avanzar judicialmente y presentó una denuncia por presuntos tocamientos por debajo de la ropa. Tras comunicarse con el ex Gran Hermano, la periodista contó que él rechazó las acusaciones y manifestó: "Sé que no hice nada. Me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".