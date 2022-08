A la fuerza, con amigos y armas, un hombre recuperó su casa tomada: "Ellos tienen todos los derechos y nosotros, ninguno"

Toda la escena quedó registrada en un video que se viralizó en las últimas horas y que muestra cómo los tres hombres ingresan a la casa armados con palos y logran echar a los integrantes de la familia que se había metido en la propiedad. Estos últimos argumentaron que decidieron meterse en la vivienda porque pensaban que era de un banco.

"Ya me conozco un poco las consecuencias de una okupación de este estilo", afirmó Víctor, quien reveló que ya estuvo cinco años en un litigio judicial para echar a los okupas de otra casa.

Por otro lado, el hombre admitió que las formas que utilizó para recuperar la propiedad no fueron las adecuadas. "No es correcto cómo actuamos, entrar intimidando. Los okupas al principio no se mostraron cooperativos, pero luego sí. Nosotros los dejamos recoger sus pertenencias, lo recogieron todo y salieron", relató.

En el mismo sentido, lamentó que en la familia desalojada hubiera niños, uno de los cuales terminó llorando. "Antes de que ese niño llorase, mi hija también lloró. Y si tiene que llorar alguien, que sea el okupa y no el propietario. El okupa tiene todos los derechos y los propietarios ninguno", concluyó.