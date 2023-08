A los 44 años, Malena Guinzburg hizo un dramático pedido de ayuda: "voy a morir"

En el video que publicó en su cuenta de Instagram escribió: “creo que necesito un tractor” para realizar la tarea.

Malena no dudó en pedir ayuda hasta pedir “se aceptan canjes” de alguna empresa de productos para el jardín, además de agregar que si no consigue le sucederá algo malo: “Voy a morir de una hernia”.

image.png

El tremendo susto de Malena Guinzburg al verse sin filtros en una entrevista televisiva

Convocada para charlar de un tema tan serio como actual, como lo es el bullying entre los adolescentes, este miércoles Malena Guiznburg se conectó de manera virtual con Nosotros a la mañana (El Trece) para contar su propia experiencia pero terminó riéndose de ella misma al verse a cara lavada.

Lo cierto es que la comediante ni bien saludó al Negro Oro desde la videollamada, apenas se vio reflejada en la pantalla literalmente se espantó y no dudó en agarrarse la cabeza.

“Uy, qué cara que tengo, Dios mío”, lanzó sincera la actriz al verse en vivo mientras el conductor del programa la saludaba y le aseguraba que estaba hermosa.

Fue allí cuando la hija del recordado Jorge Guinzburg admitió “Me tendría que haber maquillado”, algo avergonzada. E inmediatamente explicó: "Me desperté hace 10 minutos, les pido mil perdones”, mientras González Oro intentó tranquilizarla deslizando pícaro “Pero, ¡mirá mi cara!”.

Y mientras Malena aseguraba “No Negrito, vos estás en tu mejor momento”, confesó que tiempo atrás usaba filtro para salir por videollamada. “Yo no me di cuenta, pensé ¿sabes qué? Durante un tiempo usé mucho filtro en la computadora, tenía una cámara que tenía un filtro hermoso. Pero una vez me pasó que me falló esa cámara y de pronto, se vio la realidad y dije ‘es un papelón’”, admitió.

“Entonces lo saqué y y quedó esto”, lanzó con su característico humor ácido. En tanto, Cinthia Fernández intentó minimizar su confesión asegurando que en las redes también se usan al extremo los famosos filtros que cambian por completo los rostros.