Malena Guinzburg mostró por primera vez a su novio: "Dos años con el amor de mi vida"

Malena contó en una entrevista a Infobae que conocicó a su novio en una app de citas: "Creo que empezamos a chatear un viernes y el domingo nos vimos. Fluía. Y me parece que eso fue lo diferencial".

"Para mí lo más saludable fue que no usaba redes sociales, entonces yo no estaba pendiente de ver si me likeó, o de subir una foto para que le guste, o hacerme la interesante. Eso es re tóxico, porque una está analizando un mensaje durante horas o un like. Y como él no tenía redes, no hubo histeria”, cerró.

La difícil confesión de Malena Guinzburg en Noche al Dente: "En mi adolescencia la pasé horrible"

Noche al Dente (América TV) contó con la presencia de una invitada de lujo: la humorista Malena Guinzburg, quien en una charla íntima con Fer Dente recorrió no sólo los temas que marcaron su vida, sino que además se refirió a la dolorosa adolescencia que atravesó.

"En mi adolescencia la pasé horrible, fui muy depresiva y melodramática", confesó sobre esa etapa tan particular que atraviesan los jóvenes, y la suya estuvo marcada por momentos difíciles. "Todo era dramático, pero yo tampoco ponía voluntad para estar mejor", dijo.

"Yo estaba muy enojada conmigo, con mi cuerpo, y eso me generaba mucho malestar", le confesó a Fer Dente, que este martes, además recibió en el ciclo a Toto Kirzner. Luego, sostuvo que "no quería ir a bailar porque significaba estar expuesta, además vivía enamoradísima y sufría muchísimo".

Sin embargo, la hija del recordado Jorge Guinzburg reflexiónó para cerrar, como siempre entre risas: "El humor me salvó, y le pagué varios departamentos a los psicólogos".