El tremendo susto de Malena Guinzburg al verse sin filtros en una entrevista televisiva

“Uy, qué cara que tengo, Dios mío”, lanzó sincera la actriz al verse en vivo mientras el conductor del programa la saludaba y le aseguraba que estaba hermosa.

Malena Guinzburg sin filtro - Nosotros a la mañana .jpg

Fue allí cuando la hija del recordado Jorge Guinzburg admitió “Me tendría que haber maquillado”, algo avergonzada. E inmediatamente explicó: "Me desperté hace 10 minutos, les pido mil perdones”, mientras González Oro intentó tranquilizarla deslizando pícaro “Pero, ¡mirá mi cara!”.

Y mientras Malena aseguraba “No Negrito, vos estás en tu mejor momento”, confesó que tiempo atrás usaba filtro para salir por videollamada. “Yo no me di cuenta, pensé ¿sabes qué? Durante un tiempo usé mucho filtro en la computadora, tenía una cámara que tenía un filtro hermoso. Pero una vez me pasó que me falló esa cámara y de pronto, se vio la realidad y dije ‘es un papelón’”, admitió.

“Entonces lo saqué y y quedó esto”, lanzó con su característico humor ácido. En tanto, Cinthia Fernández intentó minimizar su confesión asegurando que en las redes también se usan al extremo los famosos filtros que cambian por completo los rostros.

Malena Guinzburg mostró por primera vez a su novio: "Dos años con el amor de mi vida"

Malena Guinzburg conoció hace dos años al amor de su vida. La comediante e hija de Jorge Guinzburg compartió por primera vez una serie de fotos junto a su pareja, Adrián, en su cuenta de Instagram.

"Pensé que el amor era pasarla para el orto, pero desde hace dos años descubrí que era todo lo contrario. ¡Tarda en llegar pero al final hay recompensa! Dos años con el amor de mi vida", escribió la humorista en sus redes sociales.

MALE GUINZBURG Y ADRIAN.jpg

Malena contó en una entrevista a Infobae que conoció a su novio en una app de citas: "Creo que empezamos a chatear un viernes y el domingo nos vimos. Fluía. Y me parece que eso fue lo diferencial".

"Para mí lo más saludable fue que no usaba redes sociales, entonces yo no estaba pendiente de ver si me likeó, o de subir una foto para que le guste, o hacerme la interesante. Eso es re tóxico, porque una está analizando un mensaje durante horas o un like. Y como él no tenía redes, no hubo histeria”, cerró.