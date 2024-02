Abrió una polenta para su hijo y encontró una rata

El hecho fue exhibido por esta madre mediante sus redes sociales, donde volteó el contenido del envase para evidenciar el hallazgo. "¿Qué es ese mazacote —comida pegada—? Es una rata muerta. Esa de ahí es la oreja, se le desprenden cosas cuando uno trata de escarbar. Larga un olor terrible, la verdad", indicó en el video que compartió en sus redes.

En diálogo con el medio local El Tribuno, reveló cómo se produjo el hallazgo. "A mis chicos les encanta la polenta de panceta y queso. Por eso, ya habíamos consumido el primer paquete. Nuevamente, al otro día, me puse a cocinarles más, cuando abrí el nuevo sentí que había como un mazacote, y cuando miró en el interior había una rata muerta, eran visibles los pelos del roedor. Fue tremendo", relató.

"Si bien, el envase donde estaba la rata no fue consumido, el médico me dijo que (sus hijos) estaban con un cuadro gastroinstestinal. Y me explicó que el roedor pudo haber estado en contacto con el resto de la polenta. Doy gracias que solo fue algo gastrointestinal", señaló.

En esa línea, Jimena también detalló que "el médico me dijo que una vez cocida la polenta ya no se transmite el hantavirus. Un caso contrario sería si mis chicos hubieran tenido contacto con la polenta cruda con la rata. La cual ya estaba en estado de descomposición".

Frente al espeluznante hallazgo, Jimena llamó al número de contacto de la marca, desde donde le indicaron que retirarían el producto y la compensarían con dos paquetes nuevos de polenta.

"La persona que me atendió me tomó el reclamo y me pidió todo tipo de datos, después me dijo que la empresa iba a mandar a retirar el producto con la rata, dentro de los 10 días hábiles. Y que me iban a mandar dos paquetes de polenta nuevos. A lo que le respondí que me parecía una burla, la verdad no sabía cómo manejarme", confesó.

Considerando que aún no recibe ninguna respuesta concreta de parte de la empresa, Jimena decidió realizar una demanda contra la compañía, por lo que se está asesorando con una abogada.

"Después de tanta espera, les dije que ya no les iba a entregar el paquete con el animal, porque los estaba demandando, cansada de esperar respuestas. Cuando les pregunté cómo sigue esto, me dijeron que me iban a mandar una carta pidiendo disculpas", acotó.

Actualmente, la afectada está solicitando, de forma urgente, que el área de bromatología de la municipalidad retiré el producto de su hogar.