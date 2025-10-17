¿Abuso de poder o Generación de cristal?: Alumnos de una universidad estatal se quejan por una materia que nadie puede aprobar

En varios casos, los alumnos aseguran que la diferencia entre aprobar y desaprobar fue mínima. “Preguntamos si podían revisar y nos respondieron que ellos también pueden equivocarse”, señalaron.

Para los estudiantes, la situación configura un “abuso de poder” y un “freno al avance académico” de los futuros profesionales. También remarcaron una desigualdad respecto a otras carreras de la UNLP: “En Obstetricia, cuando vence una materia ya aprobada, no existe la posibilidad de revalidarla. Eso nos obliga a recursar todo, aun cuando ya cumplimos con los contenidos”.