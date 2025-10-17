En vivo Radio La Red
Zaira Nara contó los tremendos motivos por los Wanda se puso de novia con Martín Miguels

Zaira Nara tiró la bomba: habló del nuevo novio de Wanda y explicó los verdaderos motivos por los que está con él. Enterate.

Zaira Nara contó los tremendos motivos por los Wanda se puso de novia con Martín Miguels

En medio de un debate picante al aire, Zaira Nara rompió el silencio sobre el romance de su hermana Wanda con Martín Migueles, el personal trainer que en las últimas semanas quedó en el centro de la polémica por su pasado y sus vínculos. La modelo, fiel a su estilo frontal, no esquivó la pregunta y dejó una definición que dejó mudos a todos en el estudio.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre lanzó, sin filtros, una pregunta directa: “¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo, que está en cana?”, disparó la panelista, en referencia al empresario detenido y exmarido de Jésica Cirio.

Lejos de evadir el tema, Zaira respondió con total sinceridad y una mezcla de resignación y humor: “¿Qué decirte, Yanina? Yo te digo la verdad… siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”.

La respuesta encendió el debate en el piso. Latorre no dudó en retrucarle: “Pero eso no es adrenalina, ¡eso es ser turbio!”.

Entre risas, Zaira fue aún más lejos y terminó contando cómo funciona la mente de su hermana cuando se trata del amor y las decisiones impulsivas.

La menor de las Nara confesó que con los años aprendió a no intentar controlar las decisiones amorosas de su hermana, porque el efecto suele ser el contrario.

“Yo tengo una técnica con mi hermana, que todavía mi mamá no la pudo agarrar. A mi hermana, donde vos le decís ‘no vayas ahí’, ella va ahí”, reconoció entre risas.

Y agregó, dejando en claro que no tiene nada personal contra el nuevo novio de Wanda: “Pero me cae bien Migueles”.

Casi sin querer, Zaira terminó revelando lo que muchos intuían: que Wanda Nara siente atracción por el riesgo, la intensidad y los hombres con historias fuertes detrás.

“Pero te digo la verdad… si dijeran ‘no es un santo, no tiene nada para decir de malo’, capaz que a ella no le gustaría”, sentenció con una sonrisa que lo dijo todo.

La confesión dejó al descubierto una parte íntima del vínculo entre las hermanas, y también la personalidad de Wanda: intensa, impulsiva y siempre dispuesta a desafiar lo establecido.

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles se consolidó en las últimas semanas, luego de varios rumores y algunas apariciones públicas. Él, personal trainer y empresario fitness, es además socio de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, actualmente detenido por presunto lavado de dinero.

